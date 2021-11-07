Верховний суд розгляне позов Порошенка до Зеленського

Захист Порошенка вимагає повністю опублікувати «плівки Бігуса»

Велика палата Верховного суду зобов’язала розглянути позовну заяву лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо «плівок Бігуса». Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, передає сайт партії «Європейська солідарність».

Петро Порошенко вимагає від Володимира Зеленського та Дениса Бігуса опублікувати записи у первісному вигляді.

Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі так звані «записи Бігуса» у первісному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів становлять суспільний інтерес.

Провадження за позовом до громадської організації Дениса Бігуса «Том 14» у вересні відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

«Поки Денис Бігус розмірковує, чи подавати йому до адміністративного суду відзив на наш позов про опублікування у первісному вигляді так званих «плівок Медведчука», ми потихеньку просуваємося з аналогічним позовом до бенефіціара бігусівських «відосиків» – президента України Зеленського», – зазначає адвокат Порошенка.

Він додав, що позовну заяву до Зеленського суддя Верховного суду І. А. Гончарова спочатку залишила без руху, а потім повернула.

«Бо ми, на думку судді, не конкретизували, які саме права та охоронювані законом інтереси Петра Порошенка порушуються бездіяльністю Зеленського. Ухвалу про повернення позовної заяви довелося оскаржувати», – нагадав Головань.

27 жовтня 2021 року Велика палата Верховного суду розглянула їхню апеляційну скаргу, ухвалу про повернення позовної заяви скасувала, справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду.

«Так що доведеться президенту Зеленському і його спільнику Бігусу відповідати по суті. Хоч і в різних, на жаль, але все ж адміністративних процесах», – резюмував Ігор Головань.

Нагадаємо, «Європейська солідарність» вимагає відсторонити від участі у п'ятьох пленарних засіданнях голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. Накласти покарання на депутата вимагають за сексистські і дискримінаційні висловлювання.

Як відомо, нардепку від «Слуги народу» Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної Ради. Відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні підтримали 234 нардепи.

Під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

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