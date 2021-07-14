Аваков вручив працівникам МВС державні та відомчі нагороди

Міністр подякував команді системи МВС за службу

Сьогодні, 14 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 84 працівників системи МВС орденами, медалями, відомчими відзнаками, а також правоохоронцям присвоєно почесні звання. Про це повідомила пресслужба МВС.

Міністр привітав присутніх із нагородами та подякував всій великій команді працівників системи МВС за службу.

«Шановні друзі, офіцери, сержанти, службовці, від імені держави Україна маю честь вручити державні нагороди вам, кращим із кращих. Дякую вам, що кожен день виконуєте свої обов’язки так, щоб кожен українець відчував себе у спокої та захищеним, щоб в країні дотримувався Закон. Сподіваюся, вам є чим пишатися, тому що сьогодні тут зібралися кращі з кращих. А у нас в Міністерстві внутрішніх справ працює близько 350 тисяч офіцерів та службовців. Пишаюся нашим колективом, пишаюся нашим професіоналізмом! Бажаю в подальшому успіху», - сказав Аваков.

Він також вручив орден «Богдана Хмельницького ІІІ ступеня» посмертно нацгвардійцю Олександру Павлюку. Нагороду отримав син загиблого Микола Павлюк.

Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих правоохоронців, які поклали своє життя за цілісність та суверенітет України.

Глава Національної поліції Ігор Клименко привітав правоохоронців з нагородами та подякував керівництву держави за оцінку спільної роботи всіх підрозділів.

Керівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін сказав, що кожен працівник системи МВС гідний нагороди, бо щодня захищає цілісність нашої держави та приходить на допомогу людям.

Командувач Національної гвардії Микола Балан привітав усіх з високими нагородами та побажав миру, добра, подальших звершень і нових нагород.

Відзнаку Ради національної безпеки та оборони України» ІІ ступеня також отримав і радник міністра внутрішніх справ Володимир Філенко. До речі, він був одним із тих, хто писав Конституцію України.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.

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