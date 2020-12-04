Рада ухвалила закон про прискорений доступ до вакцини від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу в Україні з'явиться вже наступного року

Законопроєкт дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №3414, який дозволяє прискорити доступ до вакцини проти коронавірусу

У першому читанні законопроект підтримали 267 нардепів. Проти проголосував один парламентарій, утримались – вісім, не голосували – 42.

У другому читанні за документ проголосували 270 нардепів, проти – один, утримались – сім, не голосували – 40.

Зазначимо, що законопроєкт дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу.

Документ буде діяти у період карантину, встановленого урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань здоров'я нації рекомендував Раді підтримати законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до вакцини від Covid-19.

4 грудня під час виступу у Верховній Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вакцина від коронавірусної хвороби в Україні повинна з'явитися у кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року.

Степанов також заявив, що в державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від Covid-19.

Додамо, що напередодні Степанов заявив, що російської вакцини від Covid-19 не існує, і Україна веде переговори із США щодо поставки вакцин.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.