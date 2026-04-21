НАТО звинуватило РФ і Китай у загрозах ядерній безпеці

Єгор Голівець
НАТО розкритикувало ядерну політику РФ і Китаю напередодні конференції ООН
Альянс заявив про порушення Москви, непрозоре нарощування Пекіна і ризики нової ескалації

Країни НАТО розкритикували ядерну політику Росії та Китаю і закликали їх до більшої прозорості напередодні конференції ООН з контролю над озброєннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У заяві Північноатлантичної ради наголошується на «твердій прихильності» держав Альянсу до виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який залишається основою глобальної системи контролю з 1970 року.

«Росія порушила ключові зобов'язання щодо контролю над озброєннями та використовувала безвідповідальну загрозливу ядерну риторику. Китай продовжує стрімко розширювати та диверсифікувати свій ядерний арсенал без прозорості», – йдеться у заяві.

Заступник генерального секретаря НАТО Борис Руге зазначив, що застосування Росією балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», здатної нести ядерний заряд, є черговим сигналом ризикованої політики Москви.

«Сьогодні ми маємо справу з Росією, яка вийшла з усіх важливих угод про контроль над озброєннями, яка... розробляє всілякі... системи доставки ядерної зброї і веде найбільшу війну в Європі з 1945 року», – наголосив він.

У НАТО також підкреслили, що Альянс залишається оборонним і не використовує подібну риторику, на відміну від російського керівництва.

Водночас Китай відкинув звинувачення, заявивши, що утримує ядерний потенціал на мінімальному рівні, необхідному для безпеки.

«Китай завжди підтримує свою ядерну потужність на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки, і ніколи не братиме участі в гонці ядерних озброєнь», – заявив речник МЗС Китаю.

За оцінками, найбільші ядерні арсенали мають Росія та США, за ними йдуть Китай, Франція та Велика Британія. Руге висловив сподівання, що майбутня конференція дозволить узгодити спільний документ щодо прозорості, зниження ризиків і стратегічної стабільності, хоча попередні спроби досягти консенсусу завершувалися безрезультатно.

«Навіть якщо нам не вдалося домовитися щодо документа, це, на нашу думку, не ставить під сумнів важливість та чинність самого ДНЯЗ», – підсумував він.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак він наголосив, що блоку потрібно посилюватися. Заява Рютте прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп регулярно критикує НАТО через небажання Альянсу допомогти йому у війні проти Ірану.

