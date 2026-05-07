«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина відмовилася евакуйовувати посольство з Києва після погроз РФ
фото: dpa

Німеччина не піддасться на погрози Росії та не евакуйовуватиме своє дипломатичне представництво з Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Таким чином він прокоментував погрози з боку Кремля та заклики Росії до іноземних держав вивезти свої дипломатичні місії з української столиці.

«Ні, звичайно, ні. Ми перебуваємо в тісному контакті з іншими посольствами. Ми не дамо себе цим залякати. Ми знаємо росіян, і це ті методи, до яких вони вдаються», – заявив Вадефуль.

Глава німецького МЗС наголосив, що Росія веде проти західних партнерів України не лише війну на полі бою, а й масштабну інформаційну кампанію.

«Вони ведуть не лише цю війну проти України, але й, звісно, інформаційну війну проти нас, оскільки ми є сильними та надійними прихильниками України», – сказав міністр.

Також Вадефуль прокоментував можливість телефонної розмови між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, такий контакт можливий у майбутньому, однак усе залежатиме від готовності Москви до реальних кроків у напрямку миру.

Нагадаємо, що Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Згідно з опублікованою заявою, у зазначений період усі угруповання російських військ у зоні так званої «спеціальної воєнної операції» мають повністю припинити бойові дії.

Паралельно оголошується зупинення ударів ракетними військами та артилерією, а також високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по місцях дислокації ЗСУ. Окремо йдеться про призупинення застосування ударних безпілотників по об'єктах інфраструктури, пов'язаних із ВПК та Збройними силами вглиб території України.

До слова, Європейський Союз не планує скорочувати свою дипломатичну присутність або евакуйовувати персонал із Києва через погрози міністерства закордонних справ Росії завдати масованих ударів по українській столиці 9 травня. У Єврокомісії такі заяви назвали «бездумною ескалаційною тактикою».

