Україна та НАТО визначили нові напрямки військової співпраці

Україна та НАТО обговорили спільні проєкти у сфері військової освіти, аналітики та інновацій у межах роботи центру JATEC

Сторони зосередилися на штучному інтелекті, РЕБ, підготовці військових та взаємосумісності

Україна та НАТО обговорили ключові напрямки співпраці у межах роботи Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти JATEC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

фото: Міноборони

Під час засідання найвищого органу двостороннього співробітництва Україна-НАТО сторони зосередилися на реалізації спільних проєктів у сфері військової освіти, аналітики, інновацій та взаємосумісності.

У зустрічі взяли участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте, командувач НАТО з трансформації адмірал Пʼєр Вандьє та представники української сторони.

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк заявив, що бойовий досвід Сил оборони України відкриває для Альянсу можливості для запуску нових спільних проєктів.

«Актуальний бойовий досвід Сил оборони України – унікальна можливість для країн НАТО започаткувати нові спільні проєкти або посилити існуючі, зокрема в межах діяльності JATEC», – зазначив він.

Мойсюк окреслив основні пріоритети співпраці на 2026 рік. Серед них – масштабування програм військової освіти та підготовки, посилення ролі сержантського корпусу, розвиток інновацій та оперативного експериментування.

Окрему увагу сторони приділили розвитку аналітичних спроможностей, зокрема прогнозуванню дій противника за допомогою штучного інтелекту. Також обговорювалися проєкти у сфері радіоелектронної боротьби, електромагнітних операцій та вдосконалення систем навігації.

«JATEC є одним з механізмів взаємодії, який має сприяти покращенню усього циклу діяльності військовослужбовця, починаючи з освіти і підготовки до ухвалення рішень на основі якісної аналітики, сучасних інструментів ситуаційної обізнаності та застосування новітніх технологій», – заявив Мойсюк.

У Міноборони наголосили, що всі проєкти у межах JATEC мають сприяти поглибленню взаємосумісності між Україною та НАТО — від процедур та систем зв’язку до спільного використання озброєння.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що війна в Україні змушує Альянс переглядати підходи до виробництва озброєння та військових технологій.

У НАТО дедалі частіше доходять висновку, що у сучасній війні вирішальне значення мають швидкість виробництва, доступність і можливість масового застосування зброї, а не лише технологічна досконалість дорогих систем.