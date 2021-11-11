Криза на кордоні з ЄС. Стало відомо, чому Меркель дзвонить Путіну, а не Лукашенку

У Москві зазначили, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони та глави держав умовилися продовжити контакти

Російський лідер отримав «ясний меседж», що він має спершу поспілкуватися з Лукашенком, а потім зателефонувати до канцлера Німеччини

В.о. обов'язків канцлера ФРН Ангела Меркель зателефонувала саме президенту Росії Володимиру Путіну, а не Олександру Лукашенку, з проханням допомоги у врегулюванні міграційної кризи, адже вважає нижчим за європейську гідність спілкуватися з лідером Білорусі, який не виходить із головою ФРН на зв'язок. Про це пише «РІА Новини».

Офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт пояснив, чому Меркель навмисно не почала телефонувати безпосередньо Лукашенку, а вирішила діяти через Росію. За його словами, це пов'язано з тим, що білоруський лідер сам не виходить із головою ФРН на зв'язок, а російський уряд має певний вплив на Мінськ.

У свою чергу колишній радник уряду ФРН, політолог Олександр Рар розповів «Ленте.ру», що Євросоюз не хоче вести перемовин з Лукашенком, оскільки вважає це нижчим за європейську гідність. На його думку, саме з цієї причини Меркель попросила главу Росії Володимира Путіна вплинути на Мінськ, але Москва висловила небажання втручатися у конфлікт.

Джерело агентства Bloomberg в органах влади Євросоюзу розповіло, що Меркель очікує ще одного дзвінка з Путіним. При цьому, за його словами, російський лідер отримав «ясний меседж», що він має спершу поспілкуватися з Лукашенком, а потім зателефонувати до канцлера Німеччини. У Москві зазначили, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони та глави держав умовилися продовжити контакти.

Глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський Союз наступного тижня розширить санкції проти Білорусії на тлі міграційної кризи. За її словами, рестрикції торкнуться як фізичних, так і юридичних осіб. Також дер Ляйєн розкрила, що США також підготували новий пакет санкцій проти білоруської влади.

Пізніше з'ясувалося, що під ударом опинилися авіакомпанії «Аерофлот» та Turkish Airlines. Влада ЄС припускає, що ці організації можуть бути причетні до ситуації на східному кордоні Євросоюзу. Імовірно, рестрикції можуть бути введені на початку наступного місяця. За інформацією Bloomberg, до санкцій підключаться США та, можливо, Великобританія.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила , що будь-які санкції проти Білорусії через міграційну кризу нелегітимні. Вона зазначила, що дії влади Литви та Польщі більше схожі на спроби покарати Білорусь, а не врегулювати кризову ситуацію.

Раніше повідомлялося, в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

Варто зазначити, що експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну.

До слова, засідання Ради національної безпеки та оборони України у середу буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

До слова, Польща знайшла рішення для повернення нелегальних мігрантів додому.

Нагадаємо, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.