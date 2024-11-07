Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
В Україні 7 листопада синоптики прогнозують суху погоду без опадів
7 листопада синоптики прогнозують ранкові заморозки по всій території України. Буде сухо, без опадів. Очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від -1 до -3°C, на півдні країни вночі до +2°C. Вдень повітря прогріється до +9-11°C тепла заході, а на півдні та в Криму буде тепліше – +11-13°C. У північних регіонах прогнозується +7-9°C вдень.
У Київській області також очікується день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1-3°C, а вдень підніметься до +8-10°C. У Києві вночі очікується близько +2°C, а вдень - +9-11°C.
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