Міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс упевнений, що Україні для вступу в НАТО слід здолати корупцію

Рубен Брекельманс вважає, що союзники повинні узгодити чіткі критерії, яким має відповідати Україна

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, пише Reuters.

За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.

«Щоб досягти необхідного консенсусу, союзники повинні узгодити чіткі критерії, яким має відповідати Україна, щоб отримати запрошення. Якщо ви не матимете такої ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 члени Альянсу погодяться надати запрошення», – сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання, які умови, можливо, доведеться виконати Україні, Брекельманс назвав боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського та в черговий раз закликав Україну сісти за стіл переговорів із Росією.

Варто нагадати, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО.