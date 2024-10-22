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Гарріс заявила, що у разі перемоги Трампа «Путін сидітиме у Києві»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гарріс заявила, що у разі перемоги Трампа «Путін сидітиме у Києві»
Камала Гарріс бачить ризики того, що «Путін сидітиме у Києві», якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу
фото: Радіо Свобода

Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором для обговорення шляхів завершення розв’язаної ним війни проти України

Кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що «Путін сидітиме у Києві», якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу. Як повідомляє CNN, про це Гарріс заявила під час передвиборчій події у Мічигані.

«Прочитайте це й усвідомте, що він каже. Він би капітулював… Він зробив би так, щоб Україна капітулювала у боротьбі проти агресора, що порушив її суверенітет. Якщо Дональд Трамп став би президентом, Володимир Путін сидітиме у Києві. Усвідомте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі», – заявила Гарріс.

Також Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором для обговорення шляхів завершення розв’язаної ним війни проти України.  

Нагадаємо, у п’ятницю кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів. Відзначається, що віце-президент США, Камала Гарріс, у п’ятницю, 18 жовтня, висловила сумніви щодо придатності кандидата від Республіканської партії до президентської посади під час свого виступу в рамках передвиборчої кампанії у штаті Мічиган.

Раніше повідомлялося, що виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

10 вересня кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, які організував телеканал ABC News.

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Теги: росія США путін Дональд Трамп Україна Камала Гарріс

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