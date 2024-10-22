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«Я тільки натягнув футболку». Ексглава МЗС Кулеба розповів, як його звільняв Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я тільки натягнув футболку». Ексглава МЗС Кулеба розповів, як його звільняв Зеленський
Кулеба: Жодних претензій до своєї роботи під час звільнення я не почув, їх не було
фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Я взяв пляшку ігристого, сигару, ручку і аркуш паперу і… написав заяву на звільнення»

Про своє звільнення з посади ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба дізнався під час тренування у спортзалі. За його словами, для нього відставка «відбулася спокійно». Про це він розповів в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай.

«Все було буденно. Ми пішли зі Світланою (дівчина Кулеби – «Главком») до спортзалу, я тільки натягнув футболку. І тут – дзвінок від прем'єр-міністра, він попросив до нього під’їхати. Я все зрозумів, сказав Світлані: «Це воно. Я скоро повернуся». Поїхав до прем'єра, потім до президента. Поїхав додому, де вже була Світлана, ми взяли пляшку ігристого вина, сигару, аркуш, ручку, пішли на балкон, я закурив, випив і написав заяву на звільнення», – пригадав Кулеба.

Ексміністр зазначив, що «саме так все і закінчилося». Водночас він зауважує, що для нього це «відбулося спокійно, адже все має свій початок і кінець».

«Я був міністром чотири з половиною роки, гріх скаржитися. З першого дня чітко сформулював для себе правило, що посада міністра закордонних справ – це квота президента України, й того дня, коли президент мені скаже, що не бачить мене на цьому місці, я подякую йому за можливість бути корисним своїй країні», – пояснив Кулеба.  

Як додав дипломат, Україна – демократична країна, тож всі версії чуток мають вільний простір для поширення. Однак він наголосив, що жодних претензій до його роботи під час звільнення він не почув, тобто, їх не було. Кулеба додав, що його звільнення – це «не питання проблем у зовнішній політиці».

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Того ж дня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. За відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Згодом високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі. «З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли», – заявив Боррель.

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року, хто «втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення».

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Теги: відставка Україна президент Дмитро Кулеба звільнення МЗС

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