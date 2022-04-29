Херсонщина: окупаційний гауляйтер Сальдо обіцяє роздати пенсії в рублях у... неіснуючих районах

Сальдо призабув, що Новотроїцький район у Херсонській області ліквідовано два роки тому

Новотроїцький район ліквідовано два роки тому. Зрадник Сальдо та росіяни про це не знали

На тимчасово окупованих територіях Херсонщині квазівлада почала виплачувати пенсії в рублях. Цей процес, за словами «керівника» тимчасової військово-цивільної адміністрації області Володимира Сальдо, наразі організований у Вінницькому та Новотроїцькому районах.

«Історію з підготовкою до референдуму вигадали у Києві для провокації. Зараз ХО – це область у складі України, яка знаходиться під контролем Російської Федерації», – заявив Сальдо.

Але казус ситуації в тому, що ні Вінницького, а ні Новотроїцького районів в Херсонській області просто не існує. Тобто окупанти не знають ні назв районів, ні того, що таких районів давно немає.

Сальдо також додав, що жодного референдуму на території області не планується.

Нагадаємо, 28 квітня окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині.

До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

На тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

27 квітня в Херсоні відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України.

Під час мирного мітингу на площі Свободи в Херсоні військовослужбовці збройних сил РФ застосували сльозогінний газ та світлошумові боєприпаси до мирного населення. За попередніми даними, постраждало четверо мирних мешканців.

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