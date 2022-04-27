Рашисти створили на Херсонщині концтабір для чоловіків

Рашисти почали викрадати чоловіків на окупованих територіях, У Херсонській області для цього навіть створили концтабір

Російські військові почали викрадати на окупованих територіях півдня та сходу України чоловіків

У Великій Лепетисі, що на Херсонщині, рашисти створили фільтраційний табір, куди збирають винятково чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Цим займаються близько 400 росгвардійців, які нещодавно прибули на територію Херсонської області.

Крім фільтраційного табору у Великій Лепетисі українські чоловіки утримуються і у інших місцях регіону, наприклад, у приміщеннях херсонського СІЗО перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС.

Викрадення чоловіків віком 18-60 років відбуваються і на інших окупованих територіях, зокрема, у Донецькій Запорізькій, Луганській областях.

Затриманих українських чоловіків окупанти відправляють до Криму.

За інформацію ГУР, головне мета цих викрадень – поповнення «обмінного фонду». Затриманих цивільних українців окупанти планують обмінювати на російських військовослужбовців.

Крім того, викрадені українці можуть бути використані рашистами на пропагандистських акціях. «Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року», – заявляє українська розвідка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фільтраційних таборах під Маріуполем окупанти утримують уже більше 20 тис. осіб.