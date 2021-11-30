Чому майже всі колишні лідери ЗеКоманди сьогодні в опозиції до президента?

Богдан, Данилюк, Рябошапка, Разумков та інші вже не дрім-тім, а критики влади

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Меня интересует сейчас один вопрос – А как так вышло, что практически все топы, которые были с Зеленским в одной команде сейчас находятся в рядах его оппозиции?

Богдан, Данилюк, Рябошапка, Разумков и остальные уже не дрим-тим, а критики власти. Что ж произошло с Зеленским или что стало причиной того, что абсолютно разные, по взглядам и целям люди сегодня в оппозиции к нему?

Может у вас есть предположения? Неужели у Зеленского такая сильная непереносимость иного мнения, если оно не совпадает с его точкой зрения? Потому что пока я вижу возле него лишь тех, кто готов оправдывать любые его факапы и провалы или соглашаться с ним во всем.

Да, они это делают не бесплатно, но они готовы оправдывать все и всегда поддакивать. Главное чтоб им вовремя платили. Лещенко и Арестович просто идеально подтверждают такую модель поведения.

Так это главная причина? Или есть еще что-то и если есть, то что это?

Джерело: блог Борислава Берези

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