Народна депутатка від «Голосу» балотуватиметься в мери Вінниці
«Це було непросте для мене рішення», зізналася депутатка
Народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова балотуватиметься в мери Вінниці на місцевих виборах.
Про це вона написала в Facebook.
«Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!» – написала вона.
Устінова зазначила, що любить рідне місто і вважає його унікальним. Також вона підкреслила, що в цьому місті прекрасні люди, і саме їх, її команду, вона поведе на місцеві вибори.
Нагадаємо, шоумен і член політради партії «Голос» Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.