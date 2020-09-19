Народна депутатка від «Голосу» балотуватиметься в мери Вінниці



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Народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова

«Це було непросте для мене рішення», зізналася депутатка

Народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова балотуватиметься в мери Вінниці на місцевих виборах.

Про це вона написала в Facebook.

«Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!» – написала вона.

Устінова зазначила, що любить рідне місто і вважає його унікальним. Також вона підкреслила, що в цьому місті прекрасні люди, і саме їх, її команду, вона поведе на місцеві вибори.

Нагадаємо, шоумен і член політради партії «Голос» Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.