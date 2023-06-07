Новий уряд Болгарії заявив про готовність допомагати Україні зброєю

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил. Про це повідомляє агенція БТА з посиланням на заяву Тагарева під час вступу на посаду міністра.

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«Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє», – зазначив Тагарев.

Окреслюючи пріоритети роботи Міноборони Болгарії, новий міністр окремо згадав про безпеку в Чорноморському регіоні та повномасштабну війну Росії проти України.

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«Ми повинні зробити все необхідне як для зміцнення нашої обороноздатності, так і для надання допомоги Україні, щоб вона могла продовжити контрнаступ, який вона, очевидно, розпочала, і звільнити свої території. Ми повинні зробити це в межах рішень ЄС і Національних зборів», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що парламент Болгарії підтримав запропонований політичними силами «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія» (ПЗ-ДБ) та «Громадяни за європейський розвиток Болгарії»-«Союз демократичних сил» (ГЄРБ-СДС) уряд.