Байден відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції

США не залишать Україну в біді

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше прокоментував прорив дамби Каховської ГЕС на Херсонщині. Про це повідомляє Голос Америки.

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У президента США запитали, яке його повідомлення РФ щодо вибуху дамби в Україні.

«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», – відповів Джо Байден.

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Раніше повідомлялося, що наразі військові та розвідслужби Сполученого Королівства ретельно вивчають обставини того, що сталося, і робити якісь певні висновки щодо причин поки що зарано.

Також Сполучені Штати Америки перевіряють обставини підриву Каховської гідроелектростанції на півдні України, але мають дані розвідки, що до цього причетна Росія.

Зокрема глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами.

До слова. у комплексі «Казкова діброва» у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області через підрив окупантами Каховської ГЕС загинуло приблизно 300 тварин.

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