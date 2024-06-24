Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму атаковано центр космічного зв’язку окупантів: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Криму атаковано центр космічного зв’язку окупантів: супутникові фото
Наразі невідомо, чим саме було завдано удар по комплексу
фото: скріншот

Опубліковані супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку

У ніч на 24 червня, у тимчасово окупованому Криму уражено центр космічного зв’язку російських окупантів. Це вже другий удар по ворожій космічній інфраструктурі РФ. Телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у селищі Вітіне, що розташованеп поблизу Євпаторії, було чутно потужні вибухи, а місцеві жителі розповіли, що на місце прибуло багато «швидких».

Так, паблік «Кримський вітер» опублікував супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку.

«Супутники відмічають два осередки пожежі біля російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу (Центр дальнього космічного зв'язку, НІП-16, військова частина 81415)», – йдеться у повідомленні.

У Криму атаковано центр космічного зв’язку окупантів: супутникові фото фото 1

Як відомо, цей об'єкт армія РФ захопила під час анексії півострова та з 2014 року передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони та почала його модернізацію. У 2017 році повідомлялось, що центр отримав 10 нових комплексів і модернізація продовжувалась. На такі заходи Росія витрачала шалені гроші, повідомляє Defense Express. 

Водночас Osinit-дослідники Telegram-каналу «КіберБорошно» повідомили, що на території цього об'єкта був розташований як мінімум один комплекс РЕБ «Красуха», що призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. 

Наразі невідомо, чим саме завдали удар по комплексу.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів. 

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

Також відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 червня, після атаки ЗСУ запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.

Теги: Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, Крючкова призначили генпродюсером окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення РФ
Генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру
17 червня, 17:20
За словами речника ВМС, ефективність «Калібрів» уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення
Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»
17 червня, 09:58
Українські захисники вдарили по зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя
ЗСУ уразили ракетні дивізіони РФ у Криму
12 червня, 14:30
Окупаційний парламент Криму оголосив про новий пакет майна, яке збираються вкрасти в українців
Окупанти збираються відібрати у Джамали її майно в Криму
8 червня, 14:46
Спецпідрозділ ГУР зміг завдати руйнівного вогневого ураження після прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії
Розвідка знищила рейдовий буксир «Сатурн» поблизу Криму (відео)
6 червня, 11:21
Україна знищила близько третини Чорноморського флоту РФ
Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму
6 червня, 10:22
Судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів «Раптор»
Кораблі РФ у Криму тепер пересуваються у супроводі конвою (фото)
5 червня, 11:04
Окупанти продовжують встановили секції загороджень для захисту Керченського мосту
Російські загарбники нарощують бонові загородження уздовж Керченського мосту
3 червня, 13:10
Радіолокаційна станція забезпечувала захист обʼєктів ворога на території Криму
Дрони СБУ знищили у Криму радіолокаційну станцію за $100 млн – джерела
31 травня, 12:37

Події в Україні

У Черкасах затримано рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна
У Черкасах затримано рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна
Волинська ОВА придумала, що робити із ухилянтами, які провалили екзамени у виші
Волинська ОВА придумала, що робити із ухилянтами, які провалили екзамени у виші
У Криму атаковано центр космічного зв’язку окупантів: супутникові фото
У Криму атаковано центр космічного зв’язку окупантів: супутникові фото
ЗСУ пояснили, чому росіяни вважають Азовське море безпечнішим для своїх кораблів
ЗСУ пояснили, чому росіяни вважають Азовське море безпечнішим для своїх кораблів
Правоохоронці затримали «крота» ФСБ, який шпигував на українсько-білоруському кордоні
Правоохоронці затримали «крота» ФСБ, який шпигував на українсько-білоруському кордоні
ЗСУ атакували Крим: місцева «влада» запровадила режим надзвичайної ситуації
ЗСУ атакували Крим: місцева «влада» запровадила режим надзвичайної ситуації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
17K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8318
Коли прибудуть винищувачі F-16 та яке українське місто захищатимуть: деталі від The Guardian
8241
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7450
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua