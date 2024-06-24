У Криму атаковано центр космічного зв’язку окупантів: супутникові фото

Наразі невідомо, чим саме було завдано удар по комплексу

Опубліковані супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку

У ніч на 24 червня, у тимчасово окупованому Криму уражено центр космічного зв’язку російських окупантів. Це вже другий удар по ворожій космічній інфраструктурі РФ. Телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у селищі Вітіне, що розташованеп поблизу Євпаторії, було чутно потужні вибухи, а місцеві жителі розповіли, що на місце прибуло багато «швидких».

Так, паблік «Кримський вітер» опублікував супутникові знімки, які показують наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку.

«Супутники відмічають два осередки пожежі біля російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу (Центр дальнього космічного зв'язку, НІП-16, військова частина 81415)», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, цей об'єкт армія РФ захопила під час анексії півострова та з 2014 року передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони та почала його модернізацію. У 2017 році повідомлялось, що центр отримав 10 нових комплексів і модернізація продовжувалась. На такі заходи Росія витрачала шалені гроші, повідомляє Defense Express.

Водночас Osinit-дослідники Telegram-каналу «КіберБорошно» повідомили, що на території цього об'єкта був розташований як мінімум один комплекс РЕБ «Красуха», що призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів.

Наразі невідомо, чим саме завдали удар по комплексу.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів.

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

Також відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 червня, після атаки ЗСУ запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.