У Криму вдруге за день пролунали вибухи

Після вибухів у кількох населених пунктах Криму виникли пожежі

У неділю ввечері, 23 червня, у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Про це пише місцевий Telegram-канал «Крымский ветер».

О 22:03 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, про що повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв. Після цього він оголосив її відбій. Вона тривала 10 хвилин.

Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів.

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

Пожежа у селі Вітине фото: «Крымский ветер»

До того ж, за даними мешканців Криму, у селі Молочне в Євпаторійському районі горять поле та військова частина.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло развожаєв поскаржився на атаку в Telegram.

За даними місцевого Telegram-каналу «Крымский ветер», вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. Зазначається, що в районі пляжу Учкуївка у Севастополі через роботу ворожої ППО постраждали люди.

Згодом стало відомо, що через роботу російської ППО у Севастополі постраждали 124 особи, серед них – 27 дітей. Такі цифри наводить російське Міністерство охорони здоров’я.

Водночас так званий губернатор Развожаєв повідомив про п’ятьох загиблих, серед них – три дитини. За інформацією російських пабліків, зокрема, загинула 9-річна дочка заступника мера Магадана, який привіз родину до окупованого Криму на відпочинок.