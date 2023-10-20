Грузія вирішила підготуватись на випадок ядерної війни

Влада Грузії заявила, що серйозно сприймає ймовірність ​​ядерної війни

Влада Грузії розробила детальний план на випадок початку ядерної війни в регіоні, заявив глава Служби держбезпеки країни Григол Лілуашвілі. Про це пише ресурс 1tv.ge.

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«Ядерна загроза – це слушне питання. Населення Грузії поступово починає розуміти важливість цього питання. Хочу нагадати, що сучасні виклики не виключають застосування ядерної зброї. Я маю на увазі не нашу країну, я маю на увазі регіон навколо. Розроблено та затверджено план дій за участю керівників уряду, відповідальних органів і нашого органу служби безпеки, згідно з яким кожен орган розписав можливий сценарій та план дій. Адже ядерна небезпека стосується не тільки для Грузії, а й для багатьох країн регіону, включно з країнами ЄС», – сказав Лілуашвілі.

Зокрема, МОЗ «вже склало список медикаментів», які будуть розподілені серед населення, а також прописало алгоритм швидкої медичної допомоги постраждалим людям. «На щастя чи нещастя, ми здобули величезний досвід подібної роботи під час нещодавньої пандемії Covid-19», – зазначив Лілуашвілі.

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Водночас він визнав, що частина бомбосховищ може виявитися непридатною для використання. У зв'язку з наявною загрозою Грузія, на думку Лілуашвілі, має проводити «помірну, прагматичну політику як усередині країни, так і за кордоном».

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив використати ядерну зброю у разі відторгнення «частини нашої землі», маючи на увазі під цим окуповані території України. Він послався на указ президента Росії в якому йдеться про те, що Москва «залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави».

Тим часом Держдума Росії відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, назвавши причиною такого кроку деструктивну позицію США, які протягом багатьох років не ратифікували документ.

До цього російський диктатор Володимир Путін припускав, що Росія відмовиться від ратифікації договору, оскільки фахівці говорять йому про необхідність проводити ядерні випробування, щоб переконатися у працездатності нової ядерної зброї.

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Перед цим Росія почала готуватися до ядерних випробувань на Новій Землі, де востаннє вибухи проводилися 1990 року, повідомляв CNN. Згідно з супутниковими знімками, на полігоні були прокладені нові тунелі та дороги, збудовані склади, а також спостерігалася підвищена активність транспорту.

До слова, глава Російської православної церкви патріарх Кирило вважає, що ядерна зброя створена за Божим задумом і її натхненником є преподобний Серафим Саровський. Про це він сказав, виступаючи в Сарові, де розташований Федеральний ядерний центр, який виробляє ядерні боєприпаси. Також патріарх вручив орден преподобного Сергія Радонезького керівнику установи Радію Ількаєву, повідомляють росЗМІ. Саме ядерна зброя, на думку Гундяєва, дозволила залишитись Росії вільною та незалежною.