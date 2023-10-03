Білорусь розпочала перевірку армії: Повітряні силі оцінили вірогідність атаки

Юрій Ігнат: «Ніяких ілюзій не робимо, а посилюємо ці напрямки»

Ризик атак зі сторони Білорусі по території України досі залишається актуальним, адже Росія тримає на території Білорусі різні види військової техніки. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, Україна не очікувала атак з Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. «Так, така вірогідність була, але все ж Україна сподівалася, що цього не станеться. Втім сподівання були марними», – сказав Ігнат.

«І сьогодні у нас угруповування військ розгортаються теж на північних наших кордонах. Посилюється там ППО, загородження різних типів і мінні в тому числі. Очікувати можна що завгодно», – сказав речник Повітряних сил.

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Ігнат зазначив, що на території Білорусі Росія тримає зенітні ракетні комплекси, «Іскандери», авіацію. Втім він припустив, що кількість озброєння не така велика, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

«Але все ж таки це «союзна держава», поки що Білорусь. Тому маємо робити висновки і посилюватися», – додав він.

Речник також зауважив, що протяжність кордонів та протяжність лінії фронту велика. Вона складає понад 2000 км, з урахуванням Придністров'я, Білорусі, Росії, лінії бойового зіткнення та морських кордонів.

«Це все лінія фронту. І з цієї лінії фронту може прилетіти. Тому ніяких ілюзій не робимо, а посилюємо ці напрямки», – сказав Ігнат.

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Раніше повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил. У ході перевірки заплановано пересування військової техніки та залучення авіації.