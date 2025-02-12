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Пєсков розповів, кого Росія отримає в обмін на вчителя зі США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пєсков розповів, кого Росія отримає в обмін на вчителя зі США
Перед візитом представника США у Кремлі заявляли, що нічого не знали про його прибуття
фото з відкритих джерел

Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф  відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля

Прессекретар диктатора Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що найближчими днями в Росію має повернутися російський громадянин, якого обміняли на колишнього дипломата та вчителя Марка Фогеля, якого віддали США. Про це повідомляє російське медіа «РИА Новости».

Його ім’я речник кремля не назвав – воно стане відомо, коли той повернеться.

Також міністр закордонних справ РФ заявив, що дипломатичні контакти вимагають тиші, а тому візит спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа тримали в таємниці. До того у Кремлі заявляли, що нічого не знали про візит Віткоффа.

Глава російського МЗС пояснив, що речник російського лідера Дмитро Пєсков, який заявляв, що нічого не знає про приїзд посланця Трампа, відповідав лише те, «що можна було відповідати».

За його словами, дипломатичні та інші контакти «люблять тишу», тому це вирішили тримати в таємниці. Однак американська сторона все ж вирішила оприлюднити це.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Про це у соцмережі X повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц та йдеться у новині New York Times.

«Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговорипро обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян», – заявив Волц. Він не надав жодних подробиць про те, чи звільнили Сполучені Штати когось у відповідь, або які кроки зробила адміністрація Трампа, щоб домогтися звільнення Фогеля.

Згодом обраний президентом США на посаду спеціального посланника у справах із заручниками Адам Бьолер у коментарі CNN заявив, що США звільнили ув'язненого Росією американського вчителя Марка Фогеля. Нині він уже перебуває на території Сполучених Штатів. 

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Теги: Сергій Лавров президент радник звільнення Дмитро Пєсков обмін соцмережі

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