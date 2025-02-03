Росіяни спроєктували систему, яка може керувати «зграями» дронів – ISW

Раніше стало відомо, що російські військові створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники

Російські війська використовують систему для керування безпілотниками на різних частотах, аби уникнути протидії з боку РЕБ

Російські війська використовують наземні системи управління (GCS), які можуть контролювати «зграї» безпілотників. Про це у черговому своєму звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

Зазнається, що російське конструкторське бюро Hermes, котре є дочірньою компанією виробника систем боротьби з дронами Kaisant, заявило 31 січня, що воно розробило систему GCS, яка може керувати «роєм» необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Повідомляється також, що російські війська використовують в Україні систему для керування безпілотниками на різних частотах, аби уникнути протидії з боку українських станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше стало відомо, що російські військові створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі. Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії 1 лютого повідомило, що Чорноморський флот використав безпілотник для знищення українського військового морського дрона.

Російські військові блогери стверджують, що ЧФ Росії запустив ракети з безпілотника типу «Оріон» російської компанії «Кронштадт» із невстановленого військового морського об'єкта.

Нагадаємо, Росія зараз використовує безпілотники «шахед» зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель), аби збільшити кількість жертв серед цивільних.

Водночас Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу. Про це йдеться на Facebook-сторінці Сил безпілотних систем.