Пєсков відреагував на заяву Зеленського стосовно ймовірних перемовин з Путіним

«Зеленський не є легітимним президентом України, попри це Росія готова вести з ним переговори», - сказав Пєсков

Пєсков назвав «порожніми словами» заяву Зеленського про його готовність до переговорів із РФ

У середу, 5 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Пєсков повторив брехню про «нелегітимність» глави держави. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

Крім того, кремлівський спікер у відповідь на запитання пропагандистів про те, чи вважає диктатора Путін президента Зеленського «ворогом» відповів ухильно.

«В українському питання не може і не повинно бути місця емоціям. Тут місце юридичному аналізу та абсолютно прагматизму. Потрібно усвідомлювати те, що відбувається», – сказав прессекретар російського диктатора.

Крім того, Пєсков назвав «порожніми словами» заяву президента Зеленського про його готовність до переговорів із РФ.

Нагдаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сидіти навпроти російського диктатора Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдина конфігурація для досягнення миру в Україні. Про це глава української держави розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Морган запитав у Зеленського, якщо буде запланований саміт миру, де буде присутній Путін, то як президент буде себе почувати сидячи навпроти диктатора за столом переговорів. Журналіст також уточнив, чи зміг би Зеленський все ж сісти за стіл переговорів з Путіним.

«Якщо це буде єдина схема, в якій ми зможемо принести мир громадянам України і не втратити людей, безумовно, ми погодимось на зустріч. Немає значення, як я ставлюсь до нього (ред. – Путіна). Я вважаю його ворогом. І думаю, що він також вважає мене ворогом», – наголосив Зеленський.

До слова, російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною. Бо вважає, що це означає його програш. Про це інтерв'ю для Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський.