Російські війська кинули у бій найманців із Непалу

Головне управління розвідки ідентифікувало непальця, який підписав контракт із РФ та загинув під час штурму

Російське командування продовжує використовувати іноземних найманців як «гарматне м'ясо». Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особу громадянина Непалу, який загинув у бою, попри намагання родини повернути його на батьківщину, інформує «Главком».

Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині – громадянина Непалу Мадана Кумала 1995 року народження. Його історія в окупаційній армії розпочалася 16 жовтня 2023 року: тоді він підписав у Москві контракт терміном на чотири роки. Згодом, як і багатьох інших непальців, найманця направили до військової частини №29328 – підрозділу, де неодноразово фіксували масові дезертирства іноземців, завербованих до окупаційної армії.

Однак замість обіцяної служби в тилу, він опинився на одній із найгарячіших ділянок фронту. У лютому 2024 року Кумалу запропонували отримати російське громадянство. На той момент він вже усвідомлював, куди потрапив, і що на нього чекає – 30 березня він написав відмову, пояснивши це бажанням повернутися додому.

Рідні найманця неодноразово зверталися до російської влади з вимогою розірвати контракт та повернути чоловіка додому. Проте окупанти проігнорували ці звернення.

«Певний час Кумалу «щастило»: він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте катастрофічні втрати серед російської піхоти зрештою змусили командування відправити в атаку і його», – повідомили у розвідці.

У Головному управлінні розвідки застерігають іноземних громадян від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної: така поїздка може обернутися реальним ризиком опинитися у штурмовому підрозділі без належної підготовки і шансів на виживання.

«Главком» писав, що Європарламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних найманців до лав російської армії. Росія використовує у війні проти України тисячі іноземців. Про це йдеться у резолюції Європарламенту «Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні». Євродепутати констатували, що Росія перетворила вербування іноземців на налагоджену схему торгівлі людьми. Йдеться про тисячі громадян із понад 36 країн Африки (зокрема Гани, Камеруну, Нігерії та Ефіопії), яких заманюють обманом.

Нагадаємо, у грудні минулого року РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.