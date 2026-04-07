Російські війська кинули у бій найманців із Непалу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині
фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки ідентифікувало непальця, який підписав контракт із РФ та загинув під час штурму

Російське командування продовжує використовувати іноземних найманців як «гарматне м'ясо». Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особу громадянина Непалу, який загинув у бою, попри намагання родини повернути його на батьківщину, інформує «Главком».

Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині – громадянина Непалу Мадана Кумала 1995 року народження. Його історія в окупаційній армії розпочалася 16 жовтня 2023 року: тоді він підписав у Москві контракт терміном на чотири роки. Згодом, як і багатьох інших непальців, найманця направили до військової частини №29328 – підрозділу, де неодноразово фіксували масові дезертирства іноземців, завербованих до окупаційної армії.

Однак замість обіцяної служби в тилу, він опинився на одній із найгарячіших ділянок фронту. У лютому 2024 року Кумалу запропонували отримати російське громадянство. На той момент він вже усвідомлював, куди потрапив, і що на нього чекає – 30 березня він написав відмову, пояснивши це бажанням повернутися додому.

Рідні найманця неодноразово зверталися до російської влади з вимогою розірвати контракт та повернути чоловіка додому. Проте окупанти проігнорували ці звернення.

«Певний час Кумалу «щастило»: він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте катастрофічні втрати серед російської піхоти зрештою змусили командування відправити в атаку і його», – повідомили у розвідці.

У Головному управлінні розвідки застерігають іноземних громадян від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної: така поїздка може обернутися реальним ризиком опинитися у штурмовому підрозділі без належної підготовки і шансів на виживання.

«Главком» писав, що Європарламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних найманців до лав російської армії. Росія використовує у війні проти України тисячі іноземців. Про це йдеться у резолюції Європарламенту «Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні». Євродепутати констатували, що Росія перетворила вербування іноземців на налагоджену схему торгівлі людьми. Йдеться про тисячі громадян із понад 36 країн Африки (зокрема Гани, Камеруну, Нігерії та Ефіопії), яких заманюють обманом.

Нагадаємо, у грудні минулого  року РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

