Оргкомітет Чемпіонату Європи з тхеквондо прокоментував участь у турнірі Ларіна, який збирав кошти армії РФ

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина)

Оргкомітет Чемпіонату Європи з тхеквондо відповів на запит «Главкома» щодо участі у турнірі скандального олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

Відповідь оргкомітету Чемпіонату Європи з тхеквондо

«Дякуємо за ваше повідомлення та за поширення інформації й наданих джерел.

Ми підтверджуємо отримання ваших занепокоєнь щодо участі окремих спортсменів на Чемпіонаті Європи з тхеквондо в Мюнхені 2026 року. Ми розуміємо делікатність цього питання та ширший контекст, у якому воно порушується.

Як Місцевий організаційний комітет, ми діємо в рамках та в правилах, встановлених відповідними керівними органами цього виду спорту. У зв'язку з цим нас поінформували, що Всесвітня федерація тхеквондо прийняла рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь під своїм національним прапором та гімном. На основі цього рішення наразі на рівні організації заходу не застосовується жодної додаткової процедури перевірки біографічних даних.

Отже, питання участі та пов'язані з цим питання підпадають під юрисдикцію Всесвітньої федерації тхеквондо та її встановлених правил і рішень. Місцевий організаційний комітет відповідає за оперативне проведення заходу відповідно до цих рамок.

Ми цінуємо те, що ви звернули нашу увагу на це питання, і дякуємо вам за вашу участь», – йдеться у заяві.

Підтримка Ларіним війни

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів.

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.