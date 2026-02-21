Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових і розвідників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових і розвідників
Глава держави відзначив роботу Служби безпеки, а також Національної поліції, Офісу Генерального прокурора
фото: Офіс президента

«Доволі гучні імена, і те, що такі злочини вдалося попередити, – вагомий результат», – заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронцям вдалося знешкодити російських найманців, які готували замахи на українських громадян. Як інформує «Главком», у вечірньому зверненні глава держави відзначив роботу Служби безпеки України, а також Національної поліції, Офісу Генерального прокурора.

«Доволі гучні імена, і те, що такі злочини вдалося попередити, – вагомий результат», – сказав Зеленський.

Президент також додав, що заслухав доповідь Олександра Поклада (заступника голови СБУ, – ред.)

«І це ще один фронт постійного захисту безпеки України, захисту українців, постійного захисту життя наших людей – те, як наші українські спеціальні служби, наші правоохоронці, наша розвідка знешкоджують російську злочинну активність проти українців. Зараз готували замахи проти українських військових, українських розвідників, українських медійників. Важливо, щоб саме так, у взаємодії, всі наші українські спецслужби, правоохоронці захищали українських громадян і надалі», – додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави і генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський відзначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються.

Також президент України Володимир Зеленський підписав укази, що впроваджують два нові пакети санкцій проти осіб та компаній, які допомагають Росії фінансувати війну та обходити міжнародні обмеження. Під удар потрапили понад дві сотні капітанів танкерів та десятки підприємств російської «оборонки».

Читайте також:

Теги: фронт Володимир Зеленський прокурор розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Володимира Зеленського, найскладніші питання будуть винесені на наступну тристоронню зустріч
Завершення війни. Американці поставили дедлайн Україні та Росії
7 лютого, 11:00
Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
12 лютого, 05:47
Одним із найтривожніших показників для Кремля стало різке погіршення платіжної дисципліни
Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка
15 лютого, 11:25
Український лідер зустрівся з Річардом Блюменталем (по центру) і Шелдоном Вайтгаузом
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ
16 лютого, 17:56
Головною метою системи є створення єдиного безпечного каналу для передачі розвідувальних даних та оперативної інформації
Україна та НАТО запустять систему таємного обміну даними: названо терміни
18 лютого, 21:07
За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01
Нині триває 1455-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року
17 лютого, 08:17
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
«Спорт не означає безпам'ятство». Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації
12 лютого, 14:21

Події в Україні

Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
Розвідник розповів, як корови ледь не зірвали звільнення села на Харківщині
Розвідник розповів, як корови ледь не зірвали звільнення села на Харківщині
ЗСУ звільнили 300 квадратних кілометрів території на півдні: подробиці
ЗСУ звільнили 300 квадратних кілометрів території на півдні: подробиці
Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових і розвідників
Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових і розвідників
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників
РФ намагається взяти у «кліщі» важливе місто на Донеччині та оточити десантників

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua