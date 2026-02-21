Спецслужби знешкодили найманців, які готували замахи на українських військових і розвідників

«Доволі гучні імена, і те, що такі злочини вдалося попередити, – вагомий результат», – заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронцям вдалося знешкодити російських найманців, які готували замахи на українських громадян. Як інформує «Главком», у вечірньому зверненні глава держави відзначив роботу Служби безпеки України, а також Національної поліції, Офісу Генерального прокурора.

«Доволі гучні імена, і те, що такі злочини вдалося попередити, – вагомий результат», – сказав Зеленський.

Президент також додав, що заслухав доповідь Олександра Поклада (заступника голови СБУ, – ред.)

«І це ще один фронт постійного захисту безпеки України, захисту українців, постійного захисту життя наших людей – те, як наші українські спеціальні служби, наші правоохоронці, наша розвідка знешкоджують російську злочинну активність проти українців. Зараз готували замахи проти українських військових, українських розвідників, українських медійників. Важливо, щоб саме так, у взаємодії, всі наші українські спецслужби, правоохоронці захищали українських громадян і надалі», – додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави і генеральний секретар НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи. Володимир Зеленський відзначив, що в багатьох питаннях погляди з Марком Рютте збігаються.

Також президент України Володимир Зеленський підписав укази, що впроваджують два нові пакети санкцій проти осіб та компаній, які допомагають Росії фінансувати війну та обходити міжнародні обмеження. Під удар потрапили понад дві сотні капітанів танкерів та десятки підприємств російської «оборонки».