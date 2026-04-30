Російський академік вигадав нову страшилку про поїздки за кордон

Онищенко назвав подорожі «добровільним стресом» через зміну клімату і часу

Академік РАН Геннадій Онищенко закликав росіян утриматися від поїздок за кордон на травневі свята, заявивши, що це може нашкодити здоров’ю. Його слова наводять росЗМІ, пише «Главком».

Росіянин пояснив, що різка зміна клімату та часового поясу створює додаткове навантаження на організм.

«Більш дурного рішення, ніж виїхати з країни на травневі свята, придумати важко. Навіть якщо все буде добре, сам факт різкої зміни клімату і часу – це не відпочинок, а добровільно організований стрес», – заявив він.

До слова, прибутки найбільших мереж швидкого харчування в Росії за підсумками 2025 року різко впали – від 15 до понад 60 відсотків. Водночас кількість кав'ярень у країні скоротилася, а відвідуваність закладів громадського харчування обвалилася.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону (Росія) під час шоу у цирку стався інцидент. Тигр, який брав участь у номері, втік зі сцени та опинився у залі серед глядачів.