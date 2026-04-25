Надія Карбунар
В одній із країн ЄС визнали українські водійські права
Угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія має особливе значення в умовах міграційних процесів

Українське посвідчення водія можна буде обміняти на латвійське без складання додаткових іспитів

Латвія стала ще однією країною світу, в якій на повноправній основі визнають українське посвідчення водія та впроваджують процедуру його обміну без складання додаткових іспитів. Як інформує «Главком», про це повідомили у МВС України.

Угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія має особливе значення в умовах міграційних процесів, спричинених війною Росії проти України, коли значна кількість українських громадян вимушено перебуває за кордоном, зокрема в Латвійській Республіці.

«Це вже шоста така угода. Нагадаю, що відповідні домовленості діють з Іспанією, Італією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Литвою та Туреччиною», – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

За його словами, упродовж останніх років Україна забезпечила суттєвий і динамічний прогрес у мінімізації корупційних ризиків, пов’язаних з отриманням посвідчення водія.

«Такі системні зміни безпосередньо сприяють підвищенню безпеки дорожнього руху та зміцнюють довіру міжнародних партнерів до рівня знань і навичок українських водіїв», – наголосив Драп’ятий.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт наказу, що має суттєво змінити процедуру отримання водійських посвідчень. Головні нововведення стосуються лібералізації іспитів для іноземців та вдосконалення системи ідентифікації кандидатів.

Як відомо, у 2026 році система контролю за дорожнім рухом в Україні остаточно стала цифровою. Основний акцент змістився з простої фіксації швидкості на автоматичну перевірку документів та сувору відповідальність за небезпечне водіння. «Главком» зібрав усе, що потрібно знати водієві, щоб не залишитися з порожнім гаманцем або без прав.

До слова, поліція викрила зловмисників у Чернівецькій області, які створили шахрайську схему для складання іспитів з водіння. Зловмисники допомагали своїм клієнтам складати іспити за допомогою спеціального шпигунського обладнання. Учасникам схеми оголосили підозри.

Читайте також:

Читайте також

Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат, письменник та громадський діяч
Юрій Щербак: Переговори зі США та Росією абсолютно безглузді. Але нам треба витримати… Інтерв’ю
30 березня, 20:45
Саме в Україні вирішується майбутнє світового порядку
Україна перебудовує глобальну архітектуру безпеки
21 квiтня, 19:21
Президент США зазначив, що за свою політичну кар'єру він вже нібито допоміг врегулювати вісім воєн і вважав, що війна в Україні стане дев’ятою у цьому списку
Трамп назвав головну перешкоду для миру: війна в Україні могла бути «найлегшою», але...
28 березня, 09:12
Олександр Яковенко запросив главу компанії особисто подивитися, як виготовляють дрони в Україні
«Ви не розумієте природу сучасної війни». Український виробник дронів звернувся до глави Rheinmetall
30 березня, 17:51
Лібанова розповіла про нові вимоги української економіки
Кого потребує ринок праці. Експертка назвала найбільш затребувані професії
7 квiтня, 10:39
Росія готує нову хвилю повітряних атак із території Білорусі
Росія перекинула дронову інфраструктуру ближче до України
6 квiтня, 16:42
Обіцяні Україні F-16 від Норвегії не готові до бою
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
8 квiтня, 19:20
Високі ціни на комфортні камери виставили Харківське, Ізмаїльське і Хмельницьке СІЗО
Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО
11 квiтня, 10:27
Мадяр висунув умову: кредит Україні в обмін на нафту
Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови
15 квiтня, 11:46

В одній із країн ЄС визнали українські водійські права
Ринок електромобілів: де в Україні купують найбільше та рейтинг найпопулярніших
Англійська мова та посилений контроль. МВС пропонує оновити правила водійських іспитів
Україна визначила дедлайн техогляду для легкових авто: деталі
Відомий автовиробник призупинив виробництво на Близькому Сході
У Дніпрі з 1 квітня зросте дозволена швидкість руху: перелік вулиць
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Сьогодні, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Сьогодні, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
