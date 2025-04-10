Генштаб прокоментував розмови щодо переведення Сухаревського

Полковник став очільником Сил безпілотних систем з моменту його створення у 2024 році

У Генштабі підтвердили, що кандидатуру Сухаревського розглядали для призначення керівного складу нових армійських корпусів

Інформація щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗСУ не відповідає дійсності. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Там пояснили, що у процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського.

«Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності. Станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, вранці 10 квітня зʼявилася інформація, що командувач Сил безпілотних систем полковника Вадим Сухаревський отримає нову посаду. Він може стати командувачем новоствореного армійського корпуса.

Зазначається, що керівництво ЗСУ кілька місяців обговорює питання звільнення Сухаревського з посади. Полковник став очільником Сил безпілотних систем з моменту його створення у 2024 році.

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру».

На початку квітня цього року Збройні сили України перейдуть на корпусну систему. Це суттєво допоможе покращити ефективність застосування військ.

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Згодом президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».

До слова, рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо.

Раніше Сухаревський заявляв, що українські військові почали збивати російські ударні безпілотники типу Shahed FPV-дронами.