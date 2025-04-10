ДБР викрило керівників «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок на привласненні держмайна

Фігуранти підозрюються в незаконному відчуженні майна профспілок на понад 20 млн грн

Правоохоронці викрили на корупції керівництво «Укрпрофтуру» та посадовців Федерації профспілок. Вони організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій на понад 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, протягом 2016–2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у Рівному.

Фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у Рівному фото: dbr.gov.ua/ДБР

Загальна оцінювальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн грн. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною – лише 4,1 млн грн. Новими власниками стали родичі одного з керівників «Укрпрофтуру».

«За наявною інформацією, персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок», – зазначає ДБР.

ДБР вилучило документи та техніку, які підтверджують незаконні операції посадовців фото: dbr.gov.ua/ДБР

У межах слідчих дій ДБР вилучило документи та техніку, які підтверджують незаконні операції.

П’ятьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Нагадаємо, перед судом постане один з колишніх керівників Держпродспоживслужби, якого у січні було викрито на вимаганні неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення товару з-за кордону.

До слова, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Івану Мараховському та ексдепутату Одеської обласної ради Івану Бойченку. Їх викрили на одержанні $40 тис. неправомірної вигоди від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу.