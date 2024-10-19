Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому (фото)

Денис Прокопенко зауважив, що у російському полоні перебувають близько 900 бійців «Азова»

18 жовтня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Серед них 34 бійців «Азова». Про це повідомив командир бригади «Азов» Денис Прокопенко.

«У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Денис Прокопенко додав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців «Азова».

Нагадаємо, що 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини Zmina Максима Буткевича. Про це для Zmina повідомив його батько.