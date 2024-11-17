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ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах «Хезболли» у Бейруті

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах «Хезболли» у Бейруті
Ізраїль вдарив по Хезболлі
Фото: idfanc.activetrail.biz

Ізраїльська армія завдала чергових масових ракетних ударів по бойовиках

У суботу ввечері, 16 листопада, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила четверту серію ударів по командних центрах «Хезболли» в районі Дахія, який є важливим оплотом терористів у Бейруті. Про це повідомив Telegram-канал ЦАХАЛ.

Згідно з інформацією, протягом минулого тижня ізраїльські військові завдали ударів по близько 50 об'єктах терористів у районі Дахія, звідки «Хезболла» продовжує планувати і здійснювати теракти проти Ізраїлю.

Перед здійсненням ударів, ЦАХАЛ вжив низку заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню, зокрема попередньо зібравши розвідувальні дані, використовуючи повітряне спостереження та заздалегідь попередивши мешканців цього району.

В ізраїльській армії наголосили, що «Хезболла» систематично розміщує свою терористичну інфраструктуру серед цивільного населення Лівану, використовуючи його як живий щит.

Як приклад, військові оприлюднили карту розташування командного пункту терористів між університетом, мечеттю та школою в районі Дахія в Бейруті.

Крім того, в ЦАХАЛ зазначили, що станом на 23:30 вечора суботи, 16 листопада, територію Ізраїлю з Лівану перетнули близько 80 снарядів, випущених терористами.

До слова, Ізраїльська армія вдарила по складах зброї терористів «Хезболла» у Сирії. Також було збито безпілотник. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Reuters.

Нагадаємо, раніше ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

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Теги: армія військові Telegram населення авіаудар Ізраїль Ліван

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