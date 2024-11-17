ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ

Нещодавно КНР поставила зброю для окупаційних військ Росії

За інформацією ЗМІ, Євросоюз може запровадити санкції проти Китаю через постачання зброї Росії, яка використовується у війні проти України.

Як повідомили три джерела FAZ, представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ проінформував країни-члени ЄС про відповідні дані розвідки та закликав до відповідних дій.

Докази виявилися «переконливими» та підтвердили факт «надання смертоносної підтримки».

Крім того, наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що дочірнє підприємство російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» під назвою «Купол» у Китаї розробило й випробувало новий бойовий безпілотник великої дальності. Компанія має намір організувати там масове виробництво для використання цих дронів у війні проти України.

Також зазначається, що у цьому процесі брали участь китайські експерти.

До слова, Пекін вперше поставив Москві зброю для війни проти України. У відповідь на це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю. Про це FAZ підтвердив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель

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