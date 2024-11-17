Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ
ЄС може ввести санкції проти Китаю
фото з відкритих джерел

Нещодавно КНР поставила зброю для окупаційних військ Росії

За інформацією ЗМІ, Євросоюз може запровадити санкції проти Китаю через постачання зброї Росії, яка використовується у війні проти України.

Як повідомили три джерела FAZ, представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ проінформував країни-члени ЄС про відповідні дані розвідки та закликав до відповідних дій.

Докази виявилися «переконливими» та підтвердили факт «надання смертоносної підтримки».

Крім того, наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що дочірнє підприємство російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» під назвою «Купол» у Китаї розробило й випробувало новий бойовий безпілотник великої дальності. Компанія має намір організувати там масове виробництво для використання цих дронів у війні проти України.

Також зазначається, що у цьому процесі брали участь китайські експерти.

До слова, Пекін вперше поставив Москві зброю для війни проти України. У відповідь на це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю. Про це FAZ підтвердив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель

Нагадаємо, що Росія обговорює з Китаєм питання спільної розробки та виробництва продукції військового призначення (ПВП). Про це на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї заявив заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) РФ Михайло Бабич

До слова, військово-повітряні сили США проведуть модернізацію своєї системи закупівлі озброєнь, заявив глава служби закупівель Пентагону Ендрю Хантер у бесіді з порталом Defense One. За його словами, це підготовка на випадок можливої ​​конфронтації з Китаєм у Тихому океані.

Читайте також:

Теги: росія санкції Боррель Китай Європа війна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова російська церква викликає підозри у шведському містечку Вестерос
Швеція підозрює нову російську церкву у шпигунстві
11 листопада, 15:21
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України
Світовий банк виділяє Україні $750 млн: на що підуть кошти
8 листопада, 09:16
Лише 3% українців добре ставляться до Росії
Скільки українців досі добре ставляться до Росії: результати опитування
7 листопада, 12:49
Ілон Маск у струбку поруч із кандидатом у президенти від Республіканської партії та колишнім президентом США Дональдом Трампом під час передвиборчого мітингу у Пенсильвані
Маск спілкується із Путіним? Чутки змінилися занепокоєнням
1 листопада, 12:25
Остін зазначив, що КНДР відправила близько 10 тис. солдатів для тренувань у Росії, і РФ оснащує цих військових одягом та зброєю своєї армії
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
30 жовтня, 21:45
Лідери північних країн зробили важливу заяву
Спільна заява четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку
29 жовтня, 01:38
У Дніпрі триває рятувальна операція на місці ворожого удару, 26 жовтня 2024 р.
Під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявлено четвертого загиблого (оновлено)
26 жовтня, 13:11
Військові КНДР (Північної Кореї) на параді
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
22 жовтня, 08:46
Ситуація на фронту станом на 20 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
20 жовтня, 00:00

Політика

Мусульманські лідери в США висловлюють невдоволення кадровими рішеннями Трампа – Reuters
Мусульманські лідери в США висловлюють невдоволення кадровими рішеннями Трампа – Reuters
ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ
ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ
Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»
Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»
Шольц напередодні дзвінка Путіну радився із Зеленським – Кулеба
Шольц напередодні дзвінка Путіну радився із Зеленським – Кулеба
Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин – NYT
Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин – NYT
Джонсон озвучив ризики, які несуть переговори з Путіним
Джонсон озвучив ризики, які несуть переговори з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
25K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
9593
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
7892
Втрати ворога станом на 16 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Вчора, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua