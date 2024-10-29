Меню війни: на яких продуктах економлять українці

Серед ключових факторів, що впливають на зміну у звичках харчування респонденти називають підвищення цін на продукти харчування, тривалий стрес та атаки ворога із їх наслідками

Українське населення адаптувалося під зростання цін на продукти харчування, спровоковане головним чином війною. У зв'язку з цим багатьом довелося суттєво урізати бюджет на харчування. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Майже половина опитаних українців (49%) кажуть, що їхні харчові звички змінилися від початку повномасштабного вторгнення. Серед молоді віком 18-34 роки цей показник навіть вищий – 54%.

Як повномасштабне вторгнення змінює харчові звички українців фото: Gradus Research

Проте при деталізованій оцінці стрес (83%) займає перше місце серед чинників впливу на зміну харчових звичок. Через стрес та емоційне виснаження половина опитаних українців харчується нерегулярно (49%), а також вживають більше нездорової їжі (42%), мають знижений апетит (41%) та пропускають деякі прийоми їжі (41%). 19% респондентів також вказали, що стали вживати більше алкоголю.

Через зростання цін на продукти харчування під час війни майже дві третини (64%) опитаних обирають дешевші продукти, майже половина респондентів частіше готують їжу вдома (48%).

Як повномасштабне вторгнення змінює харчові звички українців фото: Gradus Research

Блекаути також мають відчутний вплив на харчові звички українців.

Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%).

«Життя у війні та досвід блекаутів зробили українських споживачів загартованими. Люди перебудовують свій режим харчування та адаптують звички. При цьому третина опитаних мають альтернативні джерела електроживлення, ще третина мають альтернативні засоби розігріву та приготування їжі. І лише 34% опитаних розглядають можливість виїзду з населеного пункту чи країни у випадку затяжних блекаутів», – коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Війна змусила українців зрізати бюджет на харчування.

Найсильніше ці зміни відчутні серед респондентів вікової групи 56+ років – серед них частка тих, що економлять, складає 77%.

Як повномасштабне вторгнення змінює харчові звички українців фото: Gradus Research

До категорій, на яких найбільше економлять, потрапили кондитерські вироби (49%) та риба і морепродукти (48%). Тоді як категорії базових продуктів зменшення бюджетів майже не торкнулося – на хлібі, олії, борошні, крупах, овочах та яйцях економлять лише 11% респондентів.

Нагадаємо, що мовна адаптація українських біженців в Естонії проходить успішно, проте їм бракує коштів на оплату комунальних послуг. Це випливає з дослідження, проведеного спільно естонською організацією за допомогою біженців та Міжнародною організацією з міграції (IOM).