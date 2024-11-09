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Шольц розповів, як Європа допомагатиме Україні після перемоги Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шольц розповів, як Європа допомагатиме Україні після перемоги Трампа
Олаф Шольц нагадав, що існує домовленість про 50 мільярдів доларів кредитної лінії, яку країни G7 готові надати Україні
фото з відкритих джерел

«Є один принцип, з яким погоджуються майже всі – нічого про Україну без України»

Більшість учасників неформальної Європейської ради, яка збиралася в Будапешті, готові гарантувати Україні необхідну підтримку для захисту від російської агресії навіть за умови, коли США припинять або обмежать допомогу після приходу до Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу, стенограма якого опублікована на сайті німецького уряду.

«Я не хочу приховувати, що є різні позиції. Погляди, висловлені прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном із цього приводу, не збігаються з тими, які представляю я чи те, що представляють багато інших друзів у Європі, які дуже віддано кажуть: це високий пріоритет – гарантувати Україні необхідну підтримку», – наголосив він.

Німецький канцлер стверджує, що європейським країнам доведеться надавати Україні допомогу для відбиття російської агресії.

«Я думаю, що це дуже важливо. На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський Союз та на цілі та цінності, які ми маємо», – заявив Шольц.

При цьому канцлер Німеччини зауважив, що Європейський союз не ухвалюватиме жодних рішень щодо України без відома Києва.

«Є один принцип, з яким погоджуються майже всі – нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Ні про що не можна домовитися через голову України», – наголосив він.

Олаф Шольц нагадав, що існує домовленість про 50 мільярдів доларів кредитної лінії, яку країни G7 готові надати Україні.

«На час, який незабаром буде обговорюватися, є доступні кошти, за допомогою яких Україна може забезпечити свою обороноздатність, незалежно від фіскальних обмежень окремих країн чи політичних подій», – наголосив він.

При цьому німецький канцлер вважає необхідним, щоб Європа продемонструвала свою готовність робити навіть більше, ніж те, що вдавалося досі, та створити для цього відповідні умови.

Нагадаємо, що в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек.

Шольц також повідомив, що запросить вотум довіри у бундестагу, це дозволить провести дострокові вибори у Німеччині у березні. Він пояснив, що голосування може відбутися до кінця березня.

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Теги: міністр Європа Україна Олаф Шольц Європейський союз

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