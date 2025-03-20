Зеленський емоційно відповів на запитання, чи дійсно Штати можуть визнати Крим російським

Розмова з Трампом про Крим була – але про РФ навіть не йшлося

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 березня, провів пресконференцію за підсумками зустрічі із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Пряму трансляцію заходу та головні тези публікував «Главком». Серед запитань, які журналісти поставили Зеленському, було й таке, що стосувалося можливості визнання Криму російським. «Крим – це український півострів», – емоційно відповів президент. І пояснив, що не обговорював статус Криму з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Володимира Зеленського, він розповідав Трампу про Крим, – проте це було лише пояснення, чому півострів є таким важливим для українців. Все життя Криму пов’язано з материковою Україною, наголосив Зеленський, – адже це і вода, і логістика. А в окупованому Росією Криму нормальне життя неможливе.

Крим, з його унікальною природою, завжди був туристичним, нагадав президент України. За його словами, до окупації в Крим приїздили 3 млн туристів щоліта, і це були здебільшого українські туристи. Російська окупація все це порушила: «Зробіть що хочете, п’ятизіркові готелі, багато різних путівок – але ви не завезете туристів», – наголосив Володимир Зеленський. Тому, на його думку, єдиною відповіддю на запитання про Крим може бути нагадування, що Крим – це Україна.

Раніше видання Semafor написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні. Видання посилалося на поінформовані джерела, проте про які саме джерела йдеться – не уточнювало.

Раніше «Главком» повідомляв, що з 17 до 24 березня по всьому світу проходить глобальна акція «Кримська вулиця, Україна», присвячена 11-й річниці незаконної анексії Криму Росією.