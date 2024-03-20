У Харкові повідомили про кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок обстрілу

Наразі пожежу майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі.

Повідомляють також про дев'ятьох поранених

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу одного з районів Харкова можлива кількість жертв може зрости.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

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«На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник без весті. Їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих», – говориться у повідомленні.

«Поранених на цей час вже девʼятеро. Пожежу майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі. Пошуково-рятувальна операція триває», – додає Терехов.

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Як повідомлялося раніше, у Харкові під час повітряної тривоги, близько 22:50, пролунав вибух. Це другий обстріл за день.

Нагадаємо, о 12:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом о 12:46 у Києві та області, а також на Черкащині оголосили відбій небезпеки. Натомість тривога триває у низці областей.

В той час у Харкові пролунав вибух. Очевидці повідомляли про стовп диму в районі промислової зони. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання сталася велика пожежа. Він також зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.