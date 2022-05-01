Придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська

Придністровська газета надрукувала звернення до Путіна із закликом ввести війська на тлі «провокацій з боку України»

Головний редактор видання заявив, що надрукована сторінка – фейк

Головне управління військової розвідки України повідомляє, що придністровські інформаційні ресурси підготували спецвипуск місцевої газети до травневих свят, у якій було розміщення звернення до Володимира Путіна із закликом ввести війська на тлі «провокацій з боку України». У Придністров’ї назвали це фейком, пише «Главком».

У ГУР повідомляють, що центральним матеріалом газети «Придністров’я» мало стати «Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна». Наклад датовано 2 травня 2022 року.

«У тексті висловлюється прохання «задіяти збройні сили ПМР в діях армії РФ». Для цього на території самої РФ відкриваються «мобілізаційні пункти» для набору добровольців воювати в армії Придністров’я», – ідеться повідомленні, на офіційному сайті ГУР.

У ГУР наголошують, що тексти газети переповнені кремлівськими штампами: «Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає», «Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом».

Разом із тим, молдовське видання Newsmaker цитує слова керівника інформаційного ресурсу з Придністров’я, який переконує, що ніякого звернення не планувалося.

Головний редактор газети «Придністров'я» Олександр Карасьов повідомив придністровським ЗМІ, що ця сторінка – «явний фейк», і видання не готувало подібний спецвипуск.

Разом із тим, фактчекинговий проект Stopfake попереджає, що інформаційна підготовка до ймовірних диверсій в Україні велася ще з минулого року.

«Загалом, інформаційна підготовка з боку агітпропу до загострення придністровського конфлікту розпочалася ще задовго й сьогоднішні звинувачення сепаратистських лідерів та їхні твердження, що за усім стоїть Україна чи США, насправді є логічним продовженням інформаційної кампанії, яка розпочалася ще наприкінці минулого року», – ідеться у аналітичному матеріалі видання про антиукраїнські провокацій в регіоні.

У Stopfake також зазначають, що для ще більшого нагнітання настроїв навколо Придністров’я пропагандисти використовують і румунський фактор.

«Через те, що ідеологія так званої «ПМР» вибудувана на антирумунській риториці, «загроза» з боку Бухареста також є традиційним інструментом залякування населення», – ідеться у матеріалі.

Нагадаємо, 25 квітня, в непідконтрольному Придністровʼї пролунав перший вибух у місті Тирасполь. Наступного дня вибухи продовжилися в селі Маяк, в безпосередній близькості від українського кордону та придністровської телерадіовежі.

У непідконтрольному регіоні оголошений «червоний» рівень терористичної небезпеки.

25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

Про підготовку теракту свідчив, зокрема, лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова.

Жителі окупованого Придністров’я почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови.

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