  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська

    Придністровська газета надрукувала звернення до Путіна із закликом ввести війська на тлі &laquo;провокацій з боку України&raquo; - Придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська

    Придністровська газета надрукувала звернення до Путіна із закликом ввести війська на тлі «провокацій з боку України»

    фото з відкритих джерел

    Головний редактор видання заявив, що надрукована сторінка – фейк

    Головне управління військової розвідки України повідомляє, що придністровські інформаційні ресурси підготували спецвипуск місцевої газети до травневих свят, у якій було розміщення звернення до Володимира Путіна із закликом ввести війська на тлі «провокацій з боку України». У Придністров’ї назвали це фейком, пише «Главком».

    У ГУР повідомляють, що центральним матеріалом газети «Придністров’я» мало стати «Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна». Наклад датовано 2 травня 2022 року.

    «У тексті висловлюється прохання «задіяти збройні сили ПМР в діях армії РФ». Для цього на території самої РФ відкриваються «мобілізаційні пункти» для набору добровольців воювати в армії Придністров’я», – ідеться повідомленні, на офіційному сайті ГУР.

    У ГУР наголошують, що тексти газети переповнені кремлівськими штампами: «Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає», «Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом».

    Разом із тим, молдовське видання Newsmaker цитує слова керівника інформаційного ресурсу з Придністров’я, який переконує, що ніякого звернення не планувалося.

    Головний редактор газети «Придністров'я» Олександр Карасьов повідомив придністровським ЗМІ, що ця сторінка – «явний фейк», і видання не готувало подібний спецвипуск.

    Разом із тим, фактчекинговий проект Stopfake попереджає, що інформаційна підготовка до ймовірних диверсій в Україні велася ще з минулого року.

    «Загалом, інформаційна підготовка з боку агітпропу до загострення придністровського конфлікту розпочалася ще задовго й сьогоднішні звинувачення сепаратистських лідерів та їхні твердження, що за усім стоїть Україна чи США, насправді є логічним продовженням інформаційної кампанії, яка розпочалася ще наприкінці минулого року», – ідеться у аналітичному матеріалі видання про антиукраїнські провокацій в регіоні.

    У Stopfake також зазначають, що для ще більшого нагнітання настроїв навколо Придністров’я пропагандисти використовують і румунський фактор.

    «Через те, що ідеологія так званої «ПМР» вибудувана на антирумунській риториці, «загроза» з боку Бухареста також є традиційним інструментом залякування населення», – ідеться у матеріалі.

    Нагадаємо, 25 квітня, в непідконтрольному Придністровʼї пролунав перший вибух у місті Тирасполь. Наступного дня вибухи продовжилися в селі Маяк, в безпосередній близькості від українського кордону та придністровської телерадіовежі.

    У непідконтрольному регіоні оголошений «червоний» рівень терористичної небезпеки.

    25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

    Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

    Про підготовку теракту свідчив, зокрема, лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова.

    Жителі окупованого Придністров’я почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови.

    Читайте також:

    Теги: вибух росія окупанти ЗМІ Київ США Молдова війна мова Україна вирок населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська