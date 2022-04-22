Росія озвучила новий план війни. Офіс президента відреагував

Росія прагне встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною

У Росії заявили про нові плани під час другої фази війни в Україні, яку там називають «спецоперацією». За словами виконувача обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустама Міннекаєва, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також «впливу на життєво важливі об'єкти української економіки».

В Офісі президента вже прокоментували на цей маразматичний вкид. Голова ОП Андрій Єрмак скептично відреагував на сподівання росіян захопити Донбас і південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. Він наголосив, що в України є власні сценарії захисту.

«І хочу нагадати: чимало планів Кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу», – зауважив посадовець.

Нагадаємо, раніше військова розвідка міністерства оборони Великої Британії заявила, що рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ у глиб Донбасу. Там вважають, що повне захоплення комбінату суходолом, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їхню боєздатність.