«Північний потік-1» тепер можна використовувати лише на 50% потужності – експерт

Польща завдала потужного удару по німецьких і європейських «посіпаках путінських газових потоків».

Експерт із питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Горбач прокоментував рішення Європейського суду, який обмежив використання газопроводу «Північний потік-1».

«Польща завдала потужного удару по німецьких і європейських у цілому посіпаках путінських газових потоків! Рішенням Суду ЄС відхилено скаргу Німеччини на польські правові дії по обмеженню використання газопроводу-відводу (OPAL) від «Північного потоку-1» відповідно до чинного енергетичного законодавства ЄС. Якщо винести за дужки історію суперечки та юридичну казуїстику, то це рішення означає, що існуючий ПП1 може використовуватись тільки на 50% потужності. Ухвала Суду ЄС кладе край польсько-німецькій суперечці, яка триває з 2016 року», – написав експерт у Facebook.

Він нагадав, що «Газпром» останніми роками пафосно відзначав, що він використовує «Північний потік-1» не на 100%, а значно більше. Так, наприклад, у 2020 році було протранспортовано 59,2 млрд кубометрів при проєктній потужності в 55 млрд., тобто 107,6%. А відтепер має бути тільки 50%

«Показово, що в ухвалі Суд ЄС прямо відзначив, що відповідно до статті 194 (1) TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union, Договір про функціонування ЄС,– прим) політика Європейського Союзу в енергетиці має на меті діяти в дусі солідарності між державами-членами, забезпечити функціонування енергетичного ринку та безпеки енергопостачання в ЄС. Суд зазначає, що принцип солідарності є основним принципом права ЄС», – пояснює аналітик.

Він додав, що це рішення автоматично тягне аналогічні наслідки і для «Північного потоку-2».

«Але, звісно, не потрібно мати ілюзій стосовно того, що російсько-німецький тандем припинить зусилля по нищенню енергетичної солідарності ЄС і з пошуку нових варіантів в обхід законодавства ЄС… Тепер потрібно спільними польсько-українсько-литовсько-латвійськими зусиллями продовжити протидіяти «Північному потоку-2» тут в Європі. На тому березі Атлантики теж не все втрачено», – резюмує експерт.

Як відомо, газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований в серпні 2011 року. Він пов'язав «Північний потік» з європейською ГТС.

У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ російського «Газпрому» до газопроводу Opal. До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК «Нафтогаз України» і польський нафтогазовий оператор PGNiG.

Раніше суд Європейського Союзу виніс рішення на користь Польщі та національної нафтогазової компанії PGNiG в суперечці про доступ російського «Газпрому» до гілки Nord Stream - газопроводу Opal Так, суд скасував рішення Європейської комісії, яка надала росіянам 100% доступ до цього газопроводу.

Як відомо, з 2013 року «Газпром» міг користуватися 50% потужностей Opal. У 2016 році компанія отримала дозвіл підключитися до 90% потужностей трубопроводу, що дозволило їй збільшити прокачування по Opal.

Нещодавно Путін зробив заяву щодо транзиту газу через Україну.

За його словами, «Газпром» підписав контракт на п'ять років на прокачку російського газу через територію України. І, «незважаючи на деякі складності сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде їх виконувати».

Нагадаємо, українська влада побоюється, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску «Північного потоку-2», який повинен з'єднати Росію і Німеччину в обхід української території. В «Нафтогазі» заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.

Зазначимо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Україна прагне здійснювати «Зелений перехід», так само як і Європейський Союз.

До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.