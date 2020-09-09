Ціна на нафту Brent впала нижче $40 за барель



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Станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,65%

9 вересня, під час торгів, ф'ючерси з постачанням у листопаді впали в ціні до $39,52 за барель

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у середу зранку, 9 вересня, під час торгів впали в ціні до $39,52 за барель. Таку інформацію оприлюднив Bloomberg.

За даними видання, станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,65%.

Так, напередодні ф'ючерси на нафт впали нижче $40 за барель вперше з 25 червня, на тлі ознак падіння попиту, що продовжує знижувати ціни.

Зазначається, що ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до $36,48 за барель, втративши 0,76%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив «чорний понеділок» - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

Як повідомлялося, 8 вересня ціни на нафту продовжували знижуватися після закінчення літнього сезону в США.

До слова, нафта дешевшає через інформацію про зниження цін Саудівською Аравією.

31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.