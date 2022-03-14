  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Померла вагітна, що постраждала під час бомбардування пологового будинку Маріуполя

    Постраждала вагітна дівчина потрапила у фоторепортажі світових ЗМІ - Померла вагітна, що постраждала під час бомбардування пологового будинку Маріуполя
    Постраждала вагітна дівчина потрапила у фоторепортажі світових ЗМІ

    Не вижила ні породілля, ні її дитина

    У Маріуполі померла одна з вагітних жінок, яка постраждала під час бомбардування окупантами пологового будинку 9 березня. Про це повідомила журналістка «Голосу Америки» Ася Доліна на своїй сторінці у Facebook.

    «Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила. Підтверджує фотограф Євген Малолєтка, який зробив ці фото для AP», - написала вона.

    Інша жінка, Маріанна Підгурська, яку теж потрапила на фото під час обстрілу пологового будинку, 10 березня народила дівчинку.

    Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль.

    На сьогодні в Маріуполі близько 400 тисяч людей перебувають в облозі.

    Станом на 13 березня 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії.

    Теги: Маріуполь Росія війна бомбардування жінка пологовий будинок #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Померла вагітна, що постраждала під час бомбардування пологового будинку Маріуполя