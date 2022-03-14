Померла вагітна, що постраждала під час бомбардування пологового будинку Маріуполя

Не вижила ні породілля, ні її дитина

У Маріуполі померла одна з вагітних жінок, яка постраждала під час бомбардування окупантами пологового будинку 9 березня. Про це повідомила журналістка «Голосу Америки» Ася Доліна на своїй сторінці у Facebook.

«Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила. Підтверджує фотограф Євген Малолєтка, який зробив ці фото для AP», - написала вона.

Інша жінка, Маріанна Підгурська, яку теж потрапила на фото під час обстрілу пологового будинку, 10 березня народила дівчинку.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль.

На сьогодні в Маріуполі близько 400 тисяч людей перебувають в облозі.

Станом на 13 березня 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії.