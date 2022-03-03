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    У Києві пролунали потужні вибухи (відео)

    Окупанти обстрілюють Київ - У Києві пролунали потужні вибухи (відео)
    Окупанти обстрілюють Київ
    скріншот із відео

    Біля другої ночі столицю сколихнули вибухи

    У столиці 3 березня, приблизно о 1:42 знову чути потужні вибухи. Вони долинають зі сторони станції метро «Дружби народів».

    Відео опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

    Кияни повідомляють про щонайменше чотири потужні удари.

    Наразі невідомо, у що поцілили ворожі снаряди цього разу.

    Нагадаємо, увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу.

    Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

    Уночі 3 березня окупанти бомбардували Ізюм: є жертви і руйнування (фото, відео).

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    Теги: вибух Київ метро журналіст
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    У Києві пролунали потужні вибухи (відео)