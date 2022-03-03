У Києві пролунали потужні вибухи (відео)
Біля другої ночі столицю сколихнули вибухи
У столиці 3 березня, приблизно о 1:42 знову чути потужні вибухи. Вони долинають зі сторони станції метро «Дружби народів».
Відео опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Кияни повідомляють про щонайменше чотири потужні удари.
Наразі невідомо, у що поцілили ворожі снаряди цього разу.
Нагадаємо, увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу.
Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).
Уночі 3 березня окупанти бомбардували Ізюм: є жертви і руйнування (фото, відео).