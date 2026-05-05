Адміністрація Трампа почала готуватися до ймовірної поразки республіканців на виборах до Конгресу США – WP

Перевага демократів у питанні прихильності виборців до Палати представників значно зросла

Офіс юрисконсульта Білого дому проводить непублічні інструктажі для політичних призначенців адміністрації, присвячені методам підготовки до можливого нагляду з боку Конгресу. За інформацією обізнаних джерел, такі заходи пов’язані з високою ймовірністю успіху демократів на прийдешніх листопадових виборах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Під час зустрічей, що тривали близько пів години, посадовцям демонстрували презентації про принципи роботи парламентського нагляду та ефективні способи взаємодії з ним. Юристи закликали колег до обережності у листуванні та надали поради щодо оперативного реагування на депутатські запити. Учасники брифінгів описують ці розмови як «тверезі», оскільки в адміністрації зростає усвідомлення можливої втрати республіканцями контролю над щонайменше однією з палат Конгресу.

Офіційні представники Білого дому запевняють, що подібна робота ведеться ще з початку 2025 року і не є чимось надзвичайним. Проте джерела зазначають, що останні інструктажі проходять у специфічному контексті та мають чіткий зв'язок із наближенням виборів. В оточенні Дональда Трампа посилюється відчуття, що партія може зіткнутися з серйозними проблемами, тому час готуватися до найгірших варіантів розвитку подій.

Рейтинги президента знижуються на тлі економічних труднощів, спричинених війною в Ірані. Згідно з останніми опитуваннями, перевага демократів у питанні прихильності виборців до Палати представників зросла до п’яти пунктів.

Адміністрація Трампа, яка вже проходила через численні розслідування та повістки до суду під час першого терміну, болісно сприймає подібні процеси. Водночас демократи знову почали активно обговорювати тему імпічменту після погроз президента на адресу Ірану. Сам Трамп також визнає вразливість республіканців, зазначаючи, що партія влади рідко перемагає на проміжних виборах, і закликає прихильників до боротьби, аби уникнути спроб його усунення з посади.

Як відомо, війна США проти Ірану стрімко втрачає підтримку серед американців. За даними спільного опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, більшість громадян вважають військові дії помилкою.

61% опитаних заявили, що застосування сили проти Ірану було неправильним рішенням. При цьому лише менше 20% вважають операцію успішною, тоді як близько 40% називають її провальною, а ще стільки ж – не готові робити висновки.