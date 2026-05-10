Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку
фото з відкритих джерел

Українські безпілотники влетіли до Латвії з території Росії та вразили резервуари нафтосховища

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після того, як два українські безпілотники влетіли з території Росії та вразили резервуари нафтосховища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Раніше прем’єрка Латвії Евіка Сіліня викликала міністра оборони через дрони в повітряному просторі країни. Джерело повідомляє, що Сіліня закликала голову Міноборони залишити посаду, заявивши, що системи протидії дронам були розгорнуті надто пізно.

Новим міністром оборони призначено полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.

Нагадаємо, останнім часом у повітряному просторі країн-членів НАТО, що межують з Україною та РФ, неодноразово фіксували прольоти безпілотників. Раніше повідомлялося про випадки падіння дронів на території Латвії та Румунії, що змусило країни Альянсу посилити заходи моніторингу неба.

Раніше повідомлялося, що вранці, 7 травня, Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни. 

Згодом стало відомо, що дрони, які вторглися у повітряний простір Латвії, не були збиті через ризик для мирного населення та цивільної інфраструктури.

Варто зазначити, що Сейм Латвії терміново скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з порушенням повітряного простору країни іноземними безпілотниками, які залетіли з боку Росії. 

Читайте також:

Теги: Україна дрон населення Латвія Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Високі ціни на комфортні камери виставили Харківське, Ізмаїльське і Хмельницьке СІЗО
Скільки вартує Vip-камера? «Главком» склав «хіт-парад» українських СІЗО
11 квiтня, 10:27
Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер заявив, що наразі держборг України продовжує зростати
Коли Україна перестане залежати від кредитів? Прогноз МВФ до 2030 року
19 квiтня, 16:31
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
19 квiтня, 08:29
Глава МЗС закликав інші країни підтримати приклад балтійських держав
Сибіга подякував країнам Балтії за відмову пропустити літак Фіцо на парад до Путіна
20 квiтня, 11:26
Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану станції
Зеленський на зустрічі з Гроссі: Запорізька АЕС має повернутися під повний контроль України
26 квiтня, 18:51
Ізраїль дозволив судну Abinsk зайти до порту Хайфа
Крадене зерно: Україна відправила Ізраїлю пакет документів для арешту судна РФ
29 квiтня, 14:34
Роман Костенко нагадав, що 2024 року Росія внесла зміни до ядерної доктрини, якою розширила умови для застосування ядерної зброї
Путін може вдарити по Україні ядеркою. Нардеп пояснив, як готується влада
2 травня, 17:59
Піхота – основний рід військ Сухопутних сил ЗСУ
День піхотинця: скільки заробляють захисники лінії фронту
6 травня, 08:30
Хімічний завод у Криму вже був атакований у листопаді минулого року
Масштабна «бавовна» у Криму: палають електропідстанція, хімзавод та військова частина
8 травня, 11:06

Політика

Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
Північна Корея запустить ядерну зброю, якщо Кім Чен Ина вб'ють
Північна Корея запустить ядерну зброю, якщо Кім Чен Ина вб'ють
Tomahawk для Бундесверу: Німеччина намагається викупити в США ракети, які Трамп відмовився розміщувати в Європі
Tomahawk для Бундесверу: Німеччина намагається викупити в США ракети, які Трамп відмовився розміщувати в Європі

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua