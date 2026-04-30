Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні

Кошти спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію 25 харчоблоків у 15 областях

Свириденко: вже оновлено кожну п'яту шкільну їдальню в Україні

Кабінет міністрів затвердив другий розподіл субвенції на облаштування шкільних їдалень — 421,1 млн грн отримають громади у 15 областях. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

Що фінансуватимуть

Згідно з рішенням уряду, кошти спрямовуватимуть на придбання обладнання, а також на створення та модернізацію 25 харчоблоків у закладах освіти. Реформу шкільного харчування реалізують у партнерстві з громадами.

«Харчування у закладах освіти має бути безпечним і якісним. Це формує культуру здорового харчування та є інвестицією у майбутнє дітей», – наголосила Свириденко.

Скільки їдалень вже оновлено

Загалом в Україні вже модернізовано приблизно 20% харчоблоків. Зокрема, 188 із них оновлено за кошти державної субвенції, ще понад 1 500 їдалень — завдяки фінансуванню місцевих бюджетів і підтримці міжнародних партнерів.

Раніше уряд уже спрямовував 46,5 млн грн на завершення оновлення 19 шкільних їдалень, розпочатого у 2025 році. Тоді фінансування отримали об'єкти з рівнем готовності не менш як 60%.



Нагадаємо, у 2026 році на шкільне харчування з державного бюджету передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладено 1 млрд грн субвенції на модернізацію харчоблоків. З вересня 2026 року безкоштовне харчування планують запровадити для всіх учнів 1–11 класів по всій країні — наразі гарячі обіди отримують школярі 1–11 класів у прифронтових громадах та учні 1–4 класів в інших регіонах.