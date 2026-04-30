Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні
Кошти спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію 25 харчоблоків у 15 областях
Свириденко: вже оновлено кожну п'яту шкільну їдальню в Україні

Кабінет міністрів затвердив другий розподіл субвенції на облаштування шкільних їдалень — 421,1 млн грн отримають громади у 15 областях. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі, пише «Главком»

Що фінансуватимуть  

Згідно з рішенням уряду, кошти спрямовуватимуть на придбання обладнання, а також на створення та модернізацію 25 харчоблоків у закладах освіти. Реформу шкільного харчування реалізують у партнерстві з громадами.

«Харчування у закладах освіти має бути безпечним і якісним. Це формує культуру здорового харчування та є інвестицією у майбутнє дітей», – наголосила Свириденко.  

Скільки їдалень вже оновлено  

Загалом в Україні вже модернізовано приблизно 20% харчоблоків. Зокрема, 188 із них оновлено за кошти державної субвенції, ще понад 1 500 їдалень — завдяки фінансуванню місцевих бюджетів і підтримці міжнародних партнерів.

Раніше уряд уже спрямовував 46,5 млн грн на завершення оновлення 19 шкільних їдалень, розпочатого у 2025 році. Тоді фінансування отримали об'єкти з рівнем готовності не менш як 60%.

Нагадаємо, у 2026 році на шкільне харчування з державного бюджету передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладено 1 млрд грн субвенції на модернізацію харчоблоків. З вересня 2026 року безкоштовне харчування планують запровадити для всіх учнів 1–11 класів по всій країні — наразі гарячі обіди отримують школярі 1–11 класів у прифронтових громадах та учні 1–4 класів в інших регіонах.

Економіка

Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні
Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні
Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані
Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані
Курс гривні до долара. Настав час поставити принципове питання
Курс гривні до долара. Настав час поставити принципове питання
Мінекономіки запускає реформу Держпраці
Мінекономіки запускає реформу Держпраці
Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз
Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз
НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн
НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн

