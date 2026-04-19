Президент асоціації газових трейдерів пояснив, як паливна криза б’є по закачуванню газу у сховища

Надія Карбунар
Найбільш критичним наслідком нафтової кризи є подорожчання газу в період, коли Україна та Європа мають розпочати закачування ресурсу в сховища
Мизовець вказує на проблему – ситуація з дорогою нафтою моментально віддзеркалилася на газових хабах

Стрибок цін на нафтопродукти спричинив ланцюгову реакцію, яка охопила і ринок блакитного палива. Президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: спекулятивні коливання на нафтовому ринку вже призвели до суттєвого подорожчання газу на європейських хабах, що ставить під загрозу плани щодо наповнення сховищ. Про це він сказав у коментарі «Главкому».

На думку експерта, нинішня ситуація на паливо-енергетичному ринку зумовлена радше психологічною панікою та діями спекулянтів, аніж реальним фізичним дефіцитом ресурсу. Андрій Мизовець переконаний, що уряд має відмовитися від популістських кроків, як-от «паливний кешбек», і натомість зосередитися на податковій складовій ціни, яка перебуває у прямій компетенції держави.

«Сподіватися на совість великих капіталістів під час війни було б дивно, але непогано хоча б запитати їх стосовно наявності такого почуття. Зараз на ринку значно більше намагання спекулянтів заробити, ніж реального дефіциту», – констатує Мизовець.

Він додає, що аномальний розрив у ціні між дизелем та бензином у 25% є наслідком логістичних проблем Близького Сходу, які мають стабілізуватися протягом кількох місяців після згасання регіонального конфлікту.

Найбільш критичним наслідком нафтової кризи є подорожчання газу в період, коли Україна та Європа мають розпочати закачування ресурсу в сховища після морозної зими. Очікування адекватних цін наразі не справджуються.

«Одна справа – купувати ресурс по €25-27 за мегават-годину, як ми планували раніше, і зовсім інша  по €43-45, які зараз виставлені на нідерландському хабі TTF», – пояснює президент асоціації «Газові трейдери України».

Андрій Мизовець прогнозує, що попереду на європейських споживачів чекає жорстка конкуренція за вільний газ із країнами Азії (Японією та Південною Кореєю). Якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться, сподіватися на суттєве зниження вартості газу, необхідного для стабільного проходження наступної зими, не варто.

Раніше енергетичний експерт пояснив, що не так з цінниками на українських АЗС. 

Також голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.

