Трамп звинуватив демократів у підриві внутрішньої стабільності США

Аліна Самойленко
фото: CBS

Дональд Трампа назвав риторику демократів «мовою ненависті», яка створює небезпечну атмосферу у США

В інтерв'ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS News президент Дональд Трамп заявив, що не вважає сучасний рівень політичного насильства в США безпрецедентним. Про це пише «Главком».

Порівнюючи нинішню ситуацію з різними історичними епохами – від 20 до 500 років тому – він зазначив, що насильство та страждання людей завжди супроводжували історію, тому він не впевнений, що сьогоднішні показники є вищими, ніж раніше.

Попри такий історичний фаталізм, президент поклав пряму відповідальність за сучасну напруженість на своїх політичних опонентів. Трамп назвав риторику представників Демократичної партії «мовою ненависті», яка створює вкрай небезпечну атмосферу в країні. На його думку, саме провокаційні заяви демократів є джерелом загрози, що підриває внутрішню стабільність Сполучених Штатів.

Як відомо, коментарі прозвучали на тлі інциденту на вечері кореспондентів Білого дому, який Трамп охарактеризував як чергове підтвердження того, що його професія стала небезпечною. Хоча президент закликав до національної єдності одразу після замаху, його останні заяви в ефірі CBS свідчать про повернення до жорсткої критики політичних суперників у межах підготовки до майбутнього виборчого сезону.

Нагадаємо, розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.

