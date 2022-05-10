Розпочався перший півфінал «Євробачення 2022» (наживо)

Український гурт Kalush Orchestra виступить під шостим номером

В італійському місті Турин розпочався перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», в якому візьмуть участь 17 конкурсантів. Серед них і представники України, гурт Kalush Orchestra.

Півфінал транслюється на телеканалі «UA:Культура», який також є у додатку «Дія».

Через інтернет перший півфінал можна переглянути на сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення», а також на YouTube-каналі «Євробачення Україна».

Реп-фолк група Kalush Orchestra виступить під шостим номером. Саме їй з великим відривом обіцяють перемогу букмекери. Український гурт увійшов до числа небагатьох учасників, які виконали пісню рідною мовою, а не англійською. Пісня в етнічному стилі присвячена мамі соліста групи.

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

8 травня в Турині відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022». Урочистим коридором пройшли представники 40 країн світу та дали короткі інтерв’ю господарям змагань. Представники України, гурт Kalush Orchestra з’явилися шостими на килимовій доріжці. Гучними оплесками та вигуками «Слава Україні!» зустрічали представників України.

До слова, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

Kalush Orchestra погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.

Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.

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